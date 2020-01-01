"سيتين" يُظهِر الشرخ الكبير بينه وبين "غريزمان"

جهينة نيوز:

أدلى المدير الفني لنادي برشلونة "كيكي سيتين"، بتصريحات مثيرة حول الفرنسي "أنطوان جريزمان" لاعب الفريق الذي يعاني من انعدام ثقة كبير في الآونة الأخيرة وقلة في دقائق المشاركات حتى، بعدما أكد أنه من الصعب أن يشترك الفرنسي في الملعب دون زعزعة استقرار الفريق على حد وصف سيتين.

وقال سيتين في معرض حديثه عن عدم البدء بجريزمان في المنطقة الأمامية رغم عدم وجود ثالث لميسي وسواريز، ضمن مباراة الفريق مع أتليتكو مدريد: (أتفهم أن الأمر صعب بالنسبة لجريزمان أن يأتي إلى هنا ويحصل على وقت قليل، سأتحدث معه، لن أقول له إني آسف بالتأكيد لأن الأمر يتعلق بقراراتي، ولكني متفهم أنه قد يشعر شعورا سيئاً وأنا أشعر بشكل سيء حيال ما يحدث له أيضًا لأنه شخص رائع ومحترف).

وحل النحم الفرنسي بديلاً في الدقيقة 90 أمام أتلتيكو مدريد ناديه السابق، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 على الكامب نو، وأضعفت فرص برشلونة بشكل كبير في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، كما أنه حل بديلاً ضد إشبيلية وبلباو وسيلتا فيجو في الأسابيع الأخيرة.

يذكر أنه جريزمان سجل 8 أهداف في الليجا هذا الموسم، و14 هدفًا في كل المنافسات مع برشلونة، لكن الفرنسي لم يسجل مع برشلونة منذ هدفه في نابولي بمباراة التعادل 1-1، والتي جرت في شباط الماضي قبل التوقف بفعل فيروس كورونا المستجد.

المصدر: آس