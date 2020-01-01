التربية تُعلن نتائج الامتحان التحريري المؤتمت لمسابقة التعاقد

جهينة نيوز:

أصدرا وزارة التربية قرارات الناجحين بالامتحان التحريري المؤتمت لمسابقة التعاقد مع عدد من المواطنين بموجب عقود سنوية، للعمل لديها من الفئة الأولى من حملة الشهادات الجامعية المطلوبة على مستوى مدارس المجمع التربوي أو المنطقة التعليمية.

وبلغ عدد الناجحين في الامتحان التحريري المؤتمت 41464 منهم 1101 من ذوي الشهداء وذوي المصابين بحالة العجز التام و40363 من العاديين، وقد صدر قراران بأسماء الناجحين ولكل محافظة على حدة، وعلى مستوى المنطقة التعليمية أو المجمع التربوي، الأول لذوي الشهداء وذوي المصابين بحالة العجز التام، والثاني لباقي المتقدمين.

وأوضحت التربية أنه بالإمكان الاطلاع والاستفسار عبر مراجعة ديوان وزارة التربية، أو ديوان مديريات التربية في المحافظات أو الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة. http://moed.gov.sy/site/