مصر تتوصل لأربع لقاحات مُضادة لفيروس كورونا، وثلاثة أدوية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، عن تطوير لقاحات وأدوية مضادة لفيروس كورونا المستجد.

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر الدكتور "خالد عبد الغفار"، في تصريحات نقلها موقع صحيفة "المصري اليوم"، عن تسجيل المركز القومي للبحوث لأربعة أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مُشيراً إلى أنها ما تزال في مرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية، ولم تدخل بعد حيز التجارب السريرية على البشر.

وأكد الوزير أن اللقاحات الأربعة تأتي ضمن 132 لقاح قيد التطوير، لافتاً إلى أن الفريق البحثي بمركز التميّز للفيروسات التابع للمركز القومي للبحوث، انتهى من التجارب قبل السريرية للنوع الثاني من اللقاحات، وجاري تجهيز ملف للعرض على لجنة أخلاقيات البحوث الطبية للحصول على موافقتها على التجارب السريرية، وتحضير تشغيله بمواصفة (GMP) لاستخدامها في التجارب السريرية.

وقال الوزير: (يجري متابعة باقي أشكال اللقاحات 1،3،4 من حيث تركيز الأجسام المضادة الناتجة في حيوانات التجارب).

كما أكد الوزير المصري أن الفريق البحثي بالمركز القومي للبحوث قد توصّ إلى ثلاثة مواد طبيعية لها تأثير عالي مثبط للفيروس، مُضيفاً أنه يجري تجهيز الملف الخاص بالعرض على لجنة أخلاقيات البحوث الطبية بالتعاون مع جهات أخرى، وكذلك تحضير العينات التي تستخدم في الدراسات السريرية.

ووصلت حصيلة الإصابات المسجلة في مصر، إلى 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة تم شفاؤها و3034 حالة وفاة.