أراضي سورية لا تصلح لزراعة الأرز.. والتجربة أدّت لنوعية غير صالحة للاستهلاك!

جهينة نيوز:

نفى مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس عبد المعين قضماني إمكانية إنتاج الأرز في أراضي القطر، وذلك نظراً لعدم توفر البيئة المناسبة لهذا النوع من الزراعة كدرجة الحرارة الملائمة التي يجب ألا تقل عن 21 درجة مئوية طوال موسم النمو الذي يمتد من 4 – 6 شهور, إضافة لوفرة الماء المتجدد الذي يغمر الأرض المزروعة بالأرز طوال فترة النمو وخصوبة التربة التي يفضل أن تكون غنية بالمواد العضوية.

وأشار القضماني نقلا عن تشرين إلى أن تجربة زراعة الأرز لدينا أدت إلى نوعية تقريباً غير صالحة للاستهلاك البشري نظراً لنعومتها، بحيث فقط قد تصلح كأرز مطحون لاستخدامه لأغراض أخرى ,الأمر الذي اضطر وزارة الزراعة لإبقاء فكرة زراعة الأرز قيد البحث في مركز البحوث الزراعية .

وتجدر الإشارة إلى أن سورية جربت زراعة الأصناف الآتية: أرز تلكلخ: مُدخل وقد زرع في منطقة تلكلخ, وقرش داغ: تركي، مبكر ومردوده متدنٍّ , والياباني لؤلؤ: مبكر لكنه يعاني الانفراط والحساسية للّفحة .