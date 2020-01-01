"رجاء الجداوي" تدخل مرحلة الإنقاذ الأخيرة

جهينة نيوز:

أعلن الطاقم الطبي المُعالج للفنانة المصرية "رجاء الجداوي" المصابة بفيروس كورونا المستجد، أن جميع المسحات أثبتت إصابة الفنانة بفيروس كورونا بشكل كبير، وأن عامل السن مؤثر على عدم تعافيها.

وقال الطاقم الطبي في تصريحات لموقع "الدستور" المصري، إن شفاء الجداوي من فيروس كورونا ليس ما يشغل بالهم في علاجها حالياً، لكن الأهم استعادة الرئة لعملها بشكل طبيعي، مُضيفاً أن حالتها غير جيدة وغير مستقرة وفي تدهور مستمر، ولافتاً إلى أن الأنبوبة الحنجرية المتواجدة عليها حالياً هي التي تضخ الأكسجين للرئة، وبدونها لا يمكنها التنفس في الوقت الحالي.

وأوضح الطاقم أن الأنبوبة الحنجرية هي المرحلة الأخيرة لمصابي كورونا، وحال فشل الرئة في استعادة عملها قد تودي بحياة المريض، مُشيراً إلى أن الفنانة لا يمكنها أن تعيش بدون الأنبوبة الحنجرية لحين استعادة الرئة عملها، وأنه تم إجراء ثلاث مسحات لفيروس كورونا وجاءت جميعها إيجابية، كما تم حقنها بجرعتين من البلازما.

يذكر أنه تم الإعلان عن إصابة الفنانة رجاء الجيداوي في وقت سابق بفيروس كورونا، حيث تتواجد الآن في أحد المستشفيات في مصر، وحالتها الصحية في تراجع مستمر.