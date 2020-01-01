رئيس الوزراء اللبناني: لبنان دخل بصراعات المنطقة بفعل أيادٍ خارجية

جهينة نيوز:

صرح رئيس الحكومة اللبنانية "حسان دياب" أن هنالك جهات محلية وخارجية عملت وتعمل على محاصرة لبنان وإدخاله في صراعات المنطقة، لافتاً إلى أن لعبة الدولار أصبحت مكشوفة ومفضوحة للجميع.

وقال دياب في مستهل جلسة الحكومة اللبنانية اليوم الخميس: (طالبوننا بالإصلاح وفي المقابل يمنحون حماية وحصانة للفاسدين ويمنعون حصولنا على ملفات الأموال المنهوبة).

وأضاف: (سكتنا كثيراً عن ممارسات دبلوماسية فيها خروقات كبيرة للأعراف الدولية، حرصاً على الصداقات والعلاقات، كما أن سلوك بعض الدبلوماسيين تجاوز كل مألوف في العلاقات الأخوية والدبلوماسية).

ويُعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، اندلعت على إثرها احتجاجات في مناطق لبنانية متفرقة، تُطالب بالتدخل الحكومي لوقف انهيار الليرة أمام الدولار وتحسين الواقع المعيشي