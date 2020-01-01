"أردوغان" وأطماع مُستقبلية كبيرة في ليبيا

جهينة نيوز:

يُخطط رئيس النظام التركي "رجب طيب أردوغان" لإرسال وفد من كبار السياسيين ورجال الأعمال الأتراك المقربين منه إلى ليبيا، بقصد استكشاف فرص الاستثمار في البلد العربي الغني بالثروات.

وذكرت صحيفة "عرب نيوز" السعودية الناطقة بالإنجليزية، أنه من المتوقع وصول الوفد التركي إلى ليبيا في غضون الأسبوعين المقبلين، وأن يبحث عقد صفقات مع حكومة الوفاق في طرابلس ضمن مجالات النفط ومقاولات البناء والبنوك والصناعة.

وأضافت الصحيفة أن تركيا لطالما سعت إلى تأجيج الصراع في ليبيا، من خلال دعم حكومة الوفاق في طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي ومساعيه لتحرير العاصمة من سيطرة الميليشيات الموالية لأنقرة والمهيمنة على قرارات وتحركات حكومة السراج.

وأوضحت الصحيفة أن الوفد التركي سيركز بشكل رئيسي على صفقات إمداد حكومة الوفاق باحتياجاتها من الطاقة ومشروعات البنية التحتية، كما تخطط بنوك تركية للانخراط في إعادة بناء النظام المصرفي الليبي، ومع انقطاعات في الكهرباء تبلغ 10 ساعات يومياً بسبب تدهور حالة شبكة الكهرباء وإهمال صيانتها، تتفاوض شركة "كارادينيز" القابضة التركية مع حكومة الوفاق لتصدير 1000 ميجاوات من الكهرباء إليها.

ولطالما مثّلت ليبيا استثماراً يولد أرباح وفيرة للشركات التركية، التي انخرطت في مشروعات ضخمة لتأسيس شبكات الكهرباء والتطوير العقاري منذ ما قبل الثورة الليبية عام 2011، ويُقدر حجم الاستثمارات التركية في قطاع مقاولات البناء وحده بـ 16 مليار دولار.