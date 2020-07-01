المركزي يصدر تعميماً بتبسيط إجراءات عمليات تحويل الأموال

جهينة نيوز:

تزامناً مع الإجراءات التي اتخذها مصرف سورية المركزي مؤخراً بخصوص منع الأشخاص من نقل المبالغ المالية التي تتجاوز الخمسة ملايين ليرة سورية بين محافظات الجمهورية العربية السورية بشكل نقدي, وتسهيلاً للمعاملات المالية التي تتم من خلال مؤسسات تحويل الأموال والقيم وتبسيط إجراءاتها دون المساس بمتطلبات الرقابة والإشراف, قامت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإصدار تعميمها رقم 780/18ص بتاريخ 01/07/2020 الموجه للمؤسسات المذكورة أعلاه، والمتضمن إمكانية الاكتفاء بالحصول على وثيقة التعريف الشخصية للعميل إضافة إلى تصريح خطي يقدمه للمؤسسة المالية عن تفاصيل مهنته ومحل إقامته، ويستثنى من ذلك المعاملات التي تحتوي مخاطر مرتفعة وذلك وفقاً لتقييم وتوصيف المؤسسة للمخاطر.

والجدير بالذكر أن التحقق من مهنة العميل ومكان إقامته هو إجراء يهدف بصورة أساسية إلى حماية أموال العملاء والمؤسسة من أية مخاطر قد يتعرضون لها.