15 شاحنة سورية محمّلة بالفواكه والمواد الغذائية والمنظفات تعبر منفذ البوكمال يومياً

جهينة نيوز:

صرّح أمين منفذ البوكمال الحدودي مع العراق، عاصم إسكندر لـ«الوطن»، بأن حركة التبادل التجاري مع العراق عبر المنفذ متواضعة، وتقترب يومياً من 15 شاحنة سورية، تنقل عدداً من البضائع والمنتجات المحلية إلى العراق، أبرزها الفواكه من دراق وخوخ وكرز.. وغيرها، ومواد غذائية مثل مربى البندورة والمرتديلا والبسكويت، ومواد بلاستيكية ومنظفات، بينما تقتصر البضاعة العراقية على عجينة التمر.

وبيّن أنه يتم العمل على تقديم كل ما يلزم لتسهيل حركة الشحن والتبادل التجاري، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى استمرار العمل على تطوير عمل المنفذ وتحسين جودة الخدمة، وتأمين مختلف مستلزمات العمل.