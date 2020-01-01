مشاهد "مفزعة" لنهر الفرات بسبب تركيا

جهينة نيوز:

تناقلت وسائل إعلام محلية ورواد وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد وصفت بالـ"مفزعة" تظهر انخفاضاً قياسياً في منسوب نهر الفرات تصل إلى حد الجفاف نتيجة قيام تركيا ببناء سدود.

وتناقل النشطاء مقاطع فيديو التقطت، أمس الأربعاء، لنهر الفرات، تظهر انخفاضاً قياسياً في منسوب نهر الفرات بشكل مخيف تصل إلى حد الجفاف نتيجة قيام تركيا ببناء سدود وبسبب سد "اليسو" العملاق.

وتظهر بعض الصور تقلّص عرض مجرى النهر مئات الأمتار بالقرب من مدينة جرابلس وصولاً إلى سد تشرين، لمجرى أكبر نهر في البلاد، وذلك بعد مضي شهرين على خفض تركيا لمعدل المياه المتدفقة إلى الجانب السوري.

وتهدد المشكلة المائية التي تستخدمها تركيا "كسلاح ضد السوريين منذ أعوام"، مسألة توفير مياه الشرب لسكان مناطق شمال وشرق سوريا، إلى جانب انخفاض ساعات توليد التيار الكهربائي، وتهديد الإنتاج المحلي من الأراضي الزراعية على ضفاف النهر.

وحذّرت إدارة سد تشرين ثاني أكبر محطة كهرومائية في سوريا، بداية الأسبوع الجاري، من استمرار حبس تركيا لمياه نهر الفرات داخل أراضيها، ما ينعكس سلباً على اقتصاد المجتمع والأمن الغذائي العام، وتوفير مياه الشرب للمواطن.

وأعلنت إدارة السد عن تقليص ساعات توليد الطاقة الكهربائية من محطتي الفرات وتشرين بدءاً من منتصف شهر حزيران المنصرم، لتولد السدود الطاقة الكهربائية 10 ساعات فقط، بعدما كانت 18 ساعة يومياً، توزع على مناطق شمال وشرق سوريا.