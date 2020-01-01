بعد انقطاع طويل.. عفاف راضي تعود بأغنية جديدة

جهينة نيوز:

بعد فترة طويلة من الغياب عن الساحة الغنائية استمرت منذ العام 2016، طرحت المطربة المصرية عفاف راضي، أغنية جديدة بعنوان: "بتعلمنا الشدة" من كلمات فوزية الأشعل وألحان وتوزيع إيهاب عبد السلام وهندسة صوت محمد فتحي، وإخراج محمد صباح وإنتاج الإذاعة المصرية.

وكانت راضي احتفلت، مؤخراً، بعيد ميلادها الذي يصادف الثاني عشر من شهر أيار، حيث ولدت في مدينة المحلة، ومنحت الفن صوتاً رومانسياً دافئاً مميزاً ينتمى لجيل العمالقة الذين عاصرتهم ووقفت إلى جوارهم وهي لا تزال طالبة صغيرة، ورغم ذلك لفتت إليها الأنظار بسحر صوتها وموهبتها الفريدة فلحّن لها كبار الملحنين ووقفت في الحفلات إلى جوار عمالقة الطرب واستطاعت أن تشق طريقها بينهم بصوتها الأوبرالي الرومانسي الجميل، كما استطاعت تقديم كل ألوان الغناء الرومانسي والوطني وحتى الشعبي بأسلوبها الخاص المميز وصوتها الملائكي الرقيق الخجول.