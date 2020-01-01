لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني تدعو لاجتماع طارئ لمواجهة خطة الضم

جهينة نيوز:

طالبت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لمواجهة المنحى الصهيوني الخطير عن ضم أجزاء من الضفة وغور الأردن.

وأصدرت اللجنة، اليوم الخميس، بياناً حول المشروع الصهيوني بضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن للكيان الإسرائيلي، ومصادقة سلطات الاحتلال على التنقيب عن الغاز في المجمع أو البلوك رقم 9 الذي يقع في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة.

وجاء في البيان: يتأكد يوماً بعد يوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل على صب الزيت على نار الأوضاع الإقليمية الملتهبة، فهي تطمح من خلال سياساتها ومخططاتها إلى تحويل الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة بما فيها غور الأردن، إلى منطقة توسع واستيطان إضافية لكيانها الاحتلالي بهدف تحقيق مشروعها الاستيطاني الصهيوني كاملاً بإقامة كيانها على كل أراضي فلسطين التاريخية، مستفيدة من الغطاء الأمريكي الذي منحته لها الإرادة الأمريكية عبر ما يسمى "صفقة القرن" التي طرحها الرئيس ترامب نهاية شهر شباط الماضي، وما تضمنته من خطوات تصب في مجرى سياسات الأمر الواقع الإسرائيلية، ضاربة عرض الحائط بالقوانين والمواثيق الدولية التي ترفض الاحتلال والاستيلاء وضم أراضي الغير بالقوة.

وأضاف البيان: هذا المنحى المزدوج في منتهى الخطورة ويهدد بإشعال حروب في منطقة تعاني الكثير من الحروب والفوضى الكيانية والأزمات المتلاطمة، وفيما لبنان أحوج ما يكون إلى استثمار ثرواته من أجل تعافي اقتصاده إلى الأمام تعمد "إسرائيل" إلى سلبه حقوقه البحرية في مناطق خالصة له.. إن الولايات المتحدة ما كان لها أن تمارس تلك السياسات العارية، لولا الموقف العربي الذي ينتقل من خطوة تراجع إلى أخرى تحت وطأة أوضاعه الداخلية، وتغييب قضيته المركزية بما هي قضية فلسطين ومصير شعبها، والمؤكّد أنّ خطوة الضم الإسرائيلية ستقود حكماً إلى مزيد من أعداد اللاجئين نحو الدول العربية المجاورة، ولاسيما نحو الأردن من جرّاء حشرهم في مساحات محدودة من الأرض ومن دون موارد كافية، كما من شأنه تسجيل المزيد من التدهور في أوضاع فلسطيني الضفة والقطاع وبلدان اللجوء الأخرى.

وتابع البيان: على الشعب الفلسطيني كما على الشعبين الأردني واللبناني الارتقاء إلى مستوى التحديات المطروحة، وندعو السلطة وسائر الفصائل الفلسطينية للمبادرة إلى العمل على استعادة الوحدة الوطنية المفقودة وردم هوة الانقسامات التي تشل قوى وفاعلية الموقف السياسي والشعبي الفلسطيني عن المواجهة الناجحة في الداخل ودول الشتات على حد سواء.