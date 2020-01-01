التحالف العربي يشن هجوم على الحرث الثوري الإيراني

جهينة نيوز:

اتهمت قوات عدوان التحالف العربي في اليمن، الحرس الثوري الإيراني باستخدام جماعات تهريب دولية لتوريد السلاح إلى المجموعات المسلحة اليمنية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم التحالف العقيد "تركي المالكي" لقناة "العربية"، حيث قال: (إن الأسلحة الإيرانية تنشر الدمار وتهدد أمن المنطقة)، مُتهماً قوات الحوثي باستهداف المدنيين في السعودية.

واعتبر المالكي أن تهديدات جماعة "أنصار الله" تمتد إلى الأمن الإقليمي والدولي، وأن إيران هي نقطة الانطلاق الأولى لتهريب الأسلحة لميليشيات الحوثي، كما اتهم إيران باستخدام شبكة للجريمة المنظمة في تهريب 16 شحنة سلاح إلى قوات الحوثي، وأضاف: (نتعاون مع دول صديقة وشقيقة في تبادل المعلومات حول الجماعات الإرهابية)، مُشيراً إلى أن جماعة أنصار الله أطلقت 118 صاروخ بالستي واعترضتها الدفاعات السعودية، متوعداً بقطع الأيدي التي تحاول استهداف مناطق في المملكة.

وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن قد أعلن أمس الأربعاء، بدء عملية عسكرية على أهداف ادعى إنها مشروعة لجماعة أنصار الله.