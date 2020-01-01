الصحة: تسجيل 19 إصابة بـ"كورونا" لأشخاص مخالطين

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 19 إصابة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 312.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 113.

وذكرت الوزارة في منشور على حسابها الرسمي على الـ"فيسبوك" أن الكوادر الطبية والتمريضية والفنية تواصل عملها على مدار الساعة في مشفى الزبداني بريف دمشق لرعاية مرضى فيروس "كورونا"، مضيفةً: مشفى الزبداني الوطني خصص كمركز للعزل في آذار ٢٠٢٠ استجابة لوباء كورونا ويضم ١٢٠ سريراً وكادراً مؤلفاً من ٢٦٠ طبيباً وممرضاً وفنياً وإدارياً يقدم رعاية صحية متكاملة مجانية للمرضى.