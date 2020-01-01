العراق يحبط عملية تهريب أجهزة اتصال، عند الحدود مع سوريا

جهينة نيوز:

أعلنت القوات المسلحة العراقية اليوم الخميس، إحباطها لعملية تهريب أجهزة اتصال "موبايل" إلى الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الدفاع العراقية، ويتضمن: (بكمين محكم ومعلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من لواء المشاة 66 الفرقة العشرين ومفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات غرب نينوى، من إحباط عملية تهريب عدد كبير من أجهزة الاتصال موبايل مختلفة الأنواع إلى الأراضي السورية مخبأة في عجلة سيارة وتلقي القبض على سائقها، حيث تم تسليمهم إلى الجهات المختصة).

وتلقي القوات الأمنية في العراق بشكل مستمر على أفراد ومجموعات يقومون بعمليات تهريب متنوعة، أبرزها تهريب النفط، وغالبا ما تمارس أغلب هذه المجاميع عملياتها في محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوبي البلاد.