الاحتلال الأمريكي يدخل 30 آلية معززة عسكرياً عبر معبر الوليد إلى الأراضي السورية

جهينة نيوز:

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكية تعزيزات عسكرية ولوجستية قادمة من العراق عبر أحد المعابر غير الشرعية إلى الأراضي السورية في خرق جديد للقوانين والأعراف الدولية.

وذكرت مصادر أهلية من منطقة اليعربية بريف الحسكة لمراسل "سانا" أنّ قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت عبر معبر الوليد غير الشرعي، مساء أمس، 30 آلية إلى الأراضي السورية قادمة من الأراضي العراقية تضم شاحنات وعربات عسكرية وبرادات مغلقة.

وأشارت المصادر إلى أن الرتل اتجه إلى مدينة الحسكة عبر طريق البترول تل حميس وذلك بهدف تعزيز وجود القوات الأمريكية غير الشرعي ولا سيّما أنّ قوات الاحتلال الأمريكي قامت بإحداث مهبط للحوامات العسكرية على أطراف حي غويران في المدينة والاستيلاء على عدد كبير من المقرات والمباني الحكومية عن طريق مجموعات "قسد" التي تأتمر بأمرها وتنفذ مخططاتها.

وكانت قافلة مؤلّفة من 30 صهريجاً وناقلة محملة بمادة الفيول التي نهبتها قوات الاحتلال الأمريكي من حقول النفط في مناطق عدّة من الجزيرة السورية غادرت، مساء أمس، الأراضي السورية ترافقها عربات عسكرية من نوع همر باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر سيمالكا غير الشرعي في مدينة المالكية شمال شرق الحسكة.