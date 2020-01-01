سميحة أيوب: لست مصابة بالكورونا وهناك "استعداء" ضد رجاء

جهينة نيوز:

كشفت الفنانة المصرية، سميحة أيوب، عن حقيقة إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدةً تعرضها في الفترة الأخيرة لأزمة صحية شديدة، وتمنت الشفاء للفنانة القديرة رجاء الجداوي من هذا الفيروس التاجي.

وقالت الفنانة القديرة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشى، إنها لم تصب بفيروس كورونا كما أشيع، بل بأزمة صحية تعرضت لها وكانت بسبب بعض آلام الظهر.

وأضافت: كل إنسان معرّض للإصابة ببعض آلام الظهر وهو أمر طبيعي، لكن الذي أعدّه غير طبيعي، هو نشر الأخبار الكاذبة بإصابتي بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي سبب حالة من الهلع والخوف داخل العائلة.

وأوضحت سميحة أيوب أن مروّجي الشائعات مثل إصابة فنان ما بأمراض خطيرة أو وفاة فنان، يتعدون على حقوقه وخصوصيته.

وتمنّت الشفاء العاجل للفنانة رجاء الجداوي المصابة بفيروس كورونا، قائلةً: الدولة تهتم بكل فرد فيها ورجاء مثلها مثل أي مريض، لكني وجدت "استعداء" من الناس، لكن الشعب المصري ذكي ويفهم كل الحركات التي تقام ضده.