البرغوثي يحذّر: قرار الضم لم يلغى والاحتلال يحاول امتصاص الغضب فقط

جهينة نيوز:

حذّر مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة "المبادرة الوطنية الفلسطينية" من خبث حكومة نتنياهو.

وأكد أن قرار الضم لم يلغى وأن حكومة الاحتلال وجيشها تواصل الاستعدادات لتنفيذه مع محاولة امتصاص الغضب العالمي ضده عبر الحديث عن المفاوضات وأكذوبة تبادل الأراضي.

وقال: إن واجبنا أن نشدد النضال ضد مخطط الضم، وضد صفقة القرن، وضد كل منظومة الاحتلال والتمييز العنصري الإسرائيلي، بما في ذلك مضاعفة الجهود لفرض العقوبات والمقاطعة عليها.

وأشاد البرغوثي بالوحدة الوطنية التي تجلت في مظاهرة قطاع غزة ضد الضم والتي جرت تحت علم واحد وهو العلم الفلسطيني، كما جرى في مظاهرات الضفة الغربية والداخل، وقال إن كل هذه التطورات خطوات في الاتجاه الصحيح، ومن الواجب تتويجها بتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة تدير العمل الكفاحي والسياسي ضد الاحتلال، وصفقة القرن، ومخطط الضم، وتعيد الأمل للشعب الفلسطيني بإمكانية تجاوز الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

هذا وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الشباب الفلسطيني حيث اعتقلت، اليوم، سبعة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وذلك بعد اقتحامها بلدات وقرى في الخليل وجنين وطولكرم ومداهمة منازل الفلسطينيين وتفتيشها.