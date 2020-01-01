مدرّب ليفربول يرفض "الممر الشرفي" من سيتي

جهينة نيوز:

رفض يورغن كلوب مدرّب ليفربول فكرة إقامة ممر شرفي للاعبيه من قبل لاعبي مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد اليوم الخميس بعد تتويجهم بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال كلوب: ممر شرفي من سيتي؟ إنها لفتة جميلة لكني لا أهتم بها حتى أكون صادقاً.

وتابع: سنذهب إلى ملعب الاتحاد من أجل الفوز، نستعد للمباراة بتركيز كامل، هذا لا يعني أننا سنفوز عليهم، لكن يعني أننا مستعدون، لسنا متعبين، نحن لا نزال في منافسات الموسم.

وجاء ذلك بعدما أعلن الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، موافقته على عمل الممر الشرفي للاعبي ليفربول بعد تتويجهم باللقب.

وأصبح الممر الشرفي الطريقة التقليدية للفرق المنافسة للاحتفال ببطل الدوري الإنجليزي بعد فوزه باللقب، حيث تعدّ بمثابة تقدير لجهود الفريق المنتصر على مدار موسم كامل شاق.

وأوضح كلوب خلال المؤتمر الصحفي، الذي نقلته الكثير من وسائل الإعلام في بريطانيا، أن فريقه لا يشبع من البطولات، وأنه سيعتمد الهجوم في الموسم المقبل كطريق للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي أحرزه هذا الموسم بعد انتظار طويل.

وتوّج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ 19 في تاريخه بعد غياب 30 عاماً، وبات على بعد لقب واحد من مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي.

وخاض ليفربول 1149 مباراة منذ موسم 1990-91 من أجل اللحاق باللقب الـ 19.