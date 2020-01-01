الكتلة الهوائية الحارة مستمرة حتى الأحد والأرصاد تحذّر

جهينة نيوز:

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بمقدمة مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يكون الجو صحواً وحاراً بشكل عام سديمياً مغبراً وشديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح متقلبة إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأوضح الراصد الجوي شادي جاويش أن كتلة هوائية حارة ستؤثر على المنطقة بدءاً من اليوم وتستمر خلال الأيام القليلة القادمة حيث تتجاوز الحرارة معدلاتها الطبيعية في معظم المناطق، وتكون غداً أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية والجو شديد الحرارة بشكل عام سديمي مغبر في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية كما تبقى اعلى من معدلاتها يوم السبت بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية والجو شديد الحرارة بشكل عام.

وبيّن جاويش أنّ درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض تدريجياً بدءاً من يوم الأحد المقبل لكنها تبقى أعلى من معدلاتها في معظم المناطق، محذّرا من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من الساعة الـ 12 حتى الـ 4 عصراً وتناول كمية كافية من السوائل لتعويض النقص إضافة لتجنب وضع المواد القابلة للاشتعال كالمعقمات والكحول في السيارات أثناء ركنها وعدم إشعال النار في المناطق الحراجية.

درجات الحرارة المتوقعة أيام…

الخميس الجمعة السبت

دمشق 39 /22 40 /24 41 /24

القنيطرة 32 /21 33 /23 34 /23

درعا 37 /22 39 /24 40 /24

السويداء 33 /19 34 /22 36 /22

حمص 34 /23 36 /24 38 /24

حماه 38 /24 30 /26 41 /26

الحسكة 42 /25 45 /26 46 /26

اللاذقية 33 /25 34 /25 35 /25

طرطوس 35 /25 36 /25 37 /25

حلب 40 /25 42 /27 43 /27

إدلب 37 /22 38 /24 39 /24

دير الزور 44 /26 46 /27 47 /27

الرقة 43 /25 44 /26 46 /26