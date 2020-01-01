جمعية حماية المستهلك تدخل على خط مكافحة المواد المغشوشة

جهينة نيوز:

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي مع أعضاء جمعية حماية المستهلك بدمشق برئاسة الدكتورة سراب عثمان، سبل تفعيل دور الجمعية لحماية المواطنين من تناول مواد مغشوشة أو فاسدة أو مجهولة المصدر وأي مادة تضر بصحة وسلامة المواطنين.

وتركز الحديث خلال اجتماع عقد بعد ظهر امس على أهمية التعاون والتشاركية بين الوزارة والجمعية في تنفيذ الأنشطة المتعلقة بحماية المستهلك كإرشاد المستهلكين وتوعيتهم وتعزيز ثقافة الشكوى وإقامة الندوات والورشات التي تؤكد ضرورة الحفاظ على مصالح وحقوق المستهلكين.

كما تناول الاجتماع ضرورة العمل على إيجاد آلية تدفع أصحاب الفعاليات التجارية الى عدم ارتكاب أي مخالفة وإلى أهمية تطبيق قانون حماية المستهلك.

وأكد البرازي وأعضاء الجمعية أهمية دور المؤسسة السورية للتجارة في عملية التدخل الإيجابي وضبط الأسواق وضرورة تنشيط وتفعيل دورها للاستمرار بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية من مختلف المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية.