150 مليار ليرة سلفة ثانية للمصرف الزراعي لتمويل شراء القمح

جهينة نيوز:

خُصّص المصرف الزراعي بسلفة ثانية قيمتها 150 مليار ليرة لتمويل شراء محصول القمح من الفلاحين للموسم الحالي.

ويستجر المصرف الاعتماد المخصص لتسديد قيم الأقماح المسلمة على شكل سلف توضع في حسابه المفتوح لدى مصرف سورية المركزي، على أن تغطى هذه السلف بسندات لا يتجاوز استحقاقها 120 يوماً من تاريخ تجهيزها لدى «المركزي».

وهذه هي السلفة الثانية التي يتم تخصيص المصرف الزراعي بها لتمويل شراء محصول القمح الحالي، ليصبح إجمالي قيم السلف 300 مليار ليرة، في حين تم رصد مبلغ 450 مليار ليرة من رئاسة مجلس الوزراء لاستلام كامل المحصول المقدر بنحو 2.9 مليون طن بمساحة مزروعة تصل إلى مليون و355 ألف هكتار.