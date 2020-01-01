مخابز السويداء تطلب المؤازرة في توزيع الخبز و 15 طناً لتلافي النقص

جهينة نيوز:

بالرغم من إعادة العمل بنظام المعتمدين المؤقتين وزيادة أعدادهم ليصبح حوالي ٢٠٥ معتمدين وافتتاح أربعة أكشاك لبيع مادة الخبز وإغلاق كل منافذ بيعها لدى المخابز الآلية والأفران الخاصة، وذلك تجنباً لحدوث ازدحام على هذه المخابز، وبالتالي تأمين إيصال المادة للمواطنين عبر المعتمدين، إلا أنه -وفق مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز بالسويداء علاء مهنا -هناك الكثير من المواطنين رفضوا الالتزام بهذه التعليمات، وذلك من خلال مجيئهم إلى المخبز ليلاً وحصولهم على مادة الخبز عنوة ، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث نقص بكميات الخبز الموزعة للمعتمدين.

وأضاف لصحيفة تشرين : إن استمرار هذا الواقع المفروض على عمل المخابز الآلية سينعكس سلباً على نوعية الخبز وكمية الإنتاج، إضافة إلى الإشكالات اليومية بين العمال وهؤلاء المواطنين.

وأكد مهنا ضرورة إرسال دوريات مشتركة إلى المخابز الآلية لضبط عملية توزيع الخبز وألّا تذهب كميات كبيرة لغير مستحقيه، علماً أنه تم وضع كل الجهات المعنية بصورة الموضوع مع أمل معالجته قريباً.

ولفت مهنا إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة أن هناك طلباً متزايداً على مادة الخبز من قبل المواطنين، علماً أن الربطات المنتجة من المخابز والأفران الخاصة والموزعة على مدينة السويداء تصل إلى ٢٦ ألف ربطة وهذا غير كافٍ ولتغطية احتياج المحافظة من مادة الخبز يتطلب زيادة المخصصات من مادة الدقيق ١٥ طناً.