الهجرة: لا تأثير لـ "قانون قيصر" على حركة البضائع.. 80 شاحنة تدخل يومياً عبر معبر "يابوس"

جهينة نيوز:

أكد مصدر مسؤول في منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان أنه لا يوجد أي تأثير لما يسمى “بقانون قيصر” من جهة دخول البضائع عبر لبنان إلى سورية، كاشفاً أن عدد الشاحنات التي تدخل يوميا إلى البلاد تتراوح ما بين 70 إلى 80 بالمئة محملة بالبضائع المختلفة.

وأعلن نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد في وقت سابق وعبر تصريحات خاصة لـ”الوطن” أن الدول المجاورة مستهدفة بـ”قانون قيصر” مثل سورية، مشيرا إلى انه يمكن الخروج من المشاكل التي يسببه القانون بتضامن تلك الدول.

وفي تصريح لـ”الوطن” أكد المصدر أن حركة نقل البضائع طبيعية ما بين الجانبيين حتى أن هناك إلحاح لبناني في استمرار نقل البضائع ما بين البلدين.

وفيما يتعلق بموضوع فتح الحدود أمام حركة المواطنين وفي الاتجاهين، أكد المصدر أن الوضع ما زال كما هو عليه ولا يوجد أي تغير بالإجراءات من الجانب السوري، موضحاً أنه تم التواصل مع الجانب اللبناني على الحدود والذي أكد أنه لم ترده أي تعليمات حتى الآن أيضا من حكومته فيما يخص موضوع فتح الحدود.

ولفت المصدر إلى أن الأمور مازالت ضبابية بعد إعلان فتح مطار بيروت لاستقبال الرحلات بنسبة 10 بالمئة، مؤكداً أنه لا يمكن الحديث حالياً عن مدى استفادة السوريين بقرار فتح المطار.

ونقلت وسائل إعلامية عن مصدر سوري مسؤول أن الحدود السورية مع لبنان ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر نتيجة أسباب صحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا واقتصادية لمنع التهريب للمواد الغذائية.

وفيما يتعلق بموضوع ملف السوريين العالقين على الحدود كشف المصدر لـ”الوطن” أنه لم يعد هناك سوريون عالقون على الحدود وتم نقل آخر 90 سورياً منذ يومين إلى مركز الحجر في الدوير بريف دمشق.