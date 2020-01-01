اجتماع طارئ اليوم في التجارة الداخلية للبحث في أسعار السكر والرز

جهينة نيوز:

اكدت مصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الوزير طلال برازي طلب من “السورية للتجارة” التوقف اليوم عن بيع مواد السكر والرز على البطاقة الذكية وجرد كل ما لديها من كميات في المستودعات وإعادة دراسة الأسعار بحيث تكون أكثر توازناً آخذين بعين الاعتبار سعر الصرف الجديد ما يوجد من كميات على أن يتم تثبيت الأسعار حتى نهاية العام على أقل تقدير.

وقالت المصادر حسبما نقلت الوطن أن الوزير سيعقد اليوم اجتماعا في مبنى الوزارة بحضور مدير التسعير ومدير حماية المستهلك ومدير المواد والأمن الغذائي ومدير عام السورية للتجارة إضافة لمعاونين الوزير للبحث في الأسعار الجديدة وتأثيرها على القدرة الشرائية، وكيف يمكن تخفيضها بما يتناسب مع المخزون الموجود حالياً وأسعار الصرف التي تمول استيراد هذه المواد.

وتوقع المصدر أن يخلص الاجتماع إلى اتفاق على أسعار جديدة تكون في مصلحة كل من يحصل على السكر والرز من خلال البطاقة الذكية