توقعات أبراج 2 تموز مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود اليوم: مؤمن بالصدفة ويستغل الفرص ولاهث وراء المتعة وكاتم أسرار وحذر بالكلام لايحب الأذية... في بعض الأوقات وحيد وينسج أحلام زرقاء لغده، وكريم جداً ويعشق المال ويتمنى أن يكون ثرياً كثيراً كي لايتقيد بعمل أو وظيفة.

الفترة القادمة فيها حل لمشكلة عملية وتختفي لمصلحتك... المال جيد وربما مال يأتي من عمل قديم أو جديد. توقيع عقد للبعض.. فرصة مناسبة لك وسفر، لكنك حائر وهدايا ثمينة تعويض في الشهور القادمة.

الحمل:

قرارات ناجحة وحكيمة وربما تحصل على بعض المدخول واحتمال تضطر لسداد ديون وفواتير.. انتبه على صحتك.

الثور:

تزداد قوة ورغبة بالحصول على أهدافك.. كل القضايا جميلة وصاحب طلة بهية وتتلقى كلمات إعجاب وغزل لذلك دعّم الروابط ويوم للشراكة واخرج من العزلة.

الجوزاء:

نهار مزدحم بجدول الأعمال مايجعلك متوتراً والعمل الكثير يسرق منك لحظات جميلة.. لذلك اطلب مساعدة وانتبه لصحتك أيضاً.

السرطان:

محظوظ وهذا دليل على حسن النوايا يكفي تمني الشيء حتى تجد الأبواب مفتوحة وعلاقات مميزة مع الأولاد ولقاءات مسلية.

الأسد:

منهمك بمشاغل عقارية وعائلية ومعلومات واكتشاف حقائق مخفية.. انتبه من أحداث تجعلك في مواجهة مع العائلة أو العمل واصبر على الأحبة اليوم.

العذراء:

توظف طاقاتك بشكل إيجابي ما يعود عليك بالنفع.. تمسك بزمام الأمور وتطورات وتنقلات وتعزز وضعك وتصل إلى أهدافك عن طريق التواصل مع الآخرين.

الميزان:

رافق المتفائلين حتى تشعر بسهولة الاتصال وتطور مجالك المالي.. احتمال ارتباك بسبب زيادة المصاريف.. عون أو مكسب مالي غير متوقّع.. تصرّف بتكتم ومن دون غرور.

العقرب:

انطلاق جديدة وتنتصر من دون شك.. وتخرج من أي روتين وتبرهن اليوم على مدى إخلاصك وتفتح صفحة جديدة.. انطلاقة مهنية واجتماعية.

القوس:

بحاجة لتحسين واهتمم زمن الفجر القمر لديك لذلك الأجواء الحزينة لاداعي لها اليوم.. اهتم بصحتك وترتفع المعنويات ابق هادئاً وربما هناك التباس في بعض الأماكن.. نهار بطيء اضبط أعصابك حتى يصل القمر إلى برجك.

الجدي:

حضورك مرغوب ودعوات عديدة بعضها غير منتظر وتعطي أهمية للبعض اتصل من وقت إلى آخر بالأصدقاء.. نهارك جيد.

الدلو:

ينصب تركيزك على تدعيم مكانتك الشخصية، لكن حذرا من بعض الحاقدين وتقبل نصيحة حتى تتجاوز عقبة.. هناك طرف آخر ينجذب إليك.. وهناك إنجاز بإمكانك أن تطمح له.. نهار متعب.

الحوت:

متفرد ولقاءات ومواعيد واتصالات ومعارف ومشاريع ودعوات وتقدم واحتمال مشروع جديد.. كل شي جاهز اليوم..