نتائج أولية.. نحو 73% من الناخبين الروس أيدوا التعديلات الدستورية

جهينة نيوز:

نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن بيانات انتخابية تأكيدها أن 73% تقريباً من الناخبين الروس "أيدوا تعديلات دستورية"، ستتيح للرئيس فلاديمير بوتين مجدداً الترشح للرئاسة مرتين.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية في تقرير منفصل أن النتائج الأولية أظهرت أن "73.7% من الناخبين أيدوا التعديلات".

وأعطت روسيا الأسر منحا مالية يوم الأربعاء، وهو اليوم الأخير للتصويت على التعديلات الدستورية التي يمكن أن تسمح لبوتين بالبقاء في السلطة حتى عام 2036 وهو احتمال تسبب في احتجاج صغير من منتقدي الكرملين في الميدان الأحمر.

وفي وقت سابق من يوم الاربعاء، انطلق في روسيا، التصويت الرئيسي على التعديلات الدستورية، حيث توجه ملايين الناخبين إلى مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم على هذه التعديلات التي أثارت جدلاً في المجتمع الروسي.

وقد بدأ التصويت فعلياً في 25 حزيران/يونيو، وكان إلكترونياً، واقتصر التصويت الإلكتروني التجريبي على منطقتين- موسكو ونيجني نوفغورود - قبل أن يبدأ التصويت الروسي الاربعاء.

ووفق لجنة الانتخابات المركزية، فإن التصويت المبكر نظم لأولئك الذين، لسبب ما، لا يريدون أو لا يستطيعون التصويت عبر الإنترنت في 1 تموز/ يوليو.

وبمقدرة هؤلاء أن يأتوا إلى مراكز الاقتراع للتصويت. أما فرز الأصوات فسيتم بعد إغلاق صناديق الاقتراع في سائر أنحاء روسيا.

وكان مجلس "الدوما" الروسي أيد عدة تعديلات في دستور الدولة، من بينها مبادرة تنص على تصفير عدد الولايات الرئاسية، ما سيسمح للرئيس الحالي فلاديمير بوتين بالترشح من جديد.

وينص التعديل على أن تقييد عدد فترة الصلاحيات الرئاسية بولايتين، والذي يقضي به مشروع القانون بشأن التعديلات الدستورية، "لا يمنع الشخصية التي تولت أو تتولى حالياً منصب رئيس الاتحاد الروسي، حتى لحظة دخول هذا التعديل حيز التنفيذ، من المشاركة بصفة المرشح في انتخابات الرئاسة الروسية بعد إدراج هذه الوثيقة في نص الدستور".

وكان بوتين اقترح بعض التغييرات في الدستور الروسي في رسالته إلى الجمعية الفيدرالية في 15 كانون الثاني/يناير الماضي.