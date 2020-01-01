الصين: على بومبيو مواجهة قضية التمييز العنصري في الداخل الأمريكي و الكف عن تشويه سمعة الصين

جهينة نيوز:

حثت الصين يوم الثلاثاء بعض السياسيين الأمريكيين على التوقف فورا عن تشويه سمعة الصين والتدخل في الشؤون الداخلية للصين من خلال خلق شائعات تحت ذريعة شينجيانغ.

وصرح بذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان ردا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن سياسات الصين حول شينجيانغ.

وقال تشاو ان الحكومة الصينية تحمي الحقوق الشرعية والمصالح لأبناء جميع المجموعات العرقية، بما فيها الأقليات العرقية بشكل متساو.

وأضاف المتحدث أن عدد السكان الويغوريين في شينجيانغ نما من 5.55 مليون نسمة الى 11.68 مليون نسمة من عام 1978 الى عام 2018، ليسجل زيادة بمقدار 2.1 ضعف ويمثل 46.8 بالمائة من اجمالي عدد السكان في منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم.

واستطرد قائلا ان الأقليات العرقية في الولايات المتحدة تعاني منذ فترة طويلة من البلطجة والاقصاء والتمييز المنهجي الواسع في الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها، مستشهدا بأمثلة من قتل الهنود خلال التوسع نحو الغرب الى وفاة الأمريكي الافريقي جورج فلويد.

وأضاف تشاو "أننا نحث السياسيين الأمريكيين مثل بومبيو على رفض الانحياز والمعايير المزدوجة، ومواجهة قضية التمييز العنصري في الداخل، وقضاء المزيد من الوقت والطاقة في تحسين ظروف حقوق الإنسان في الداخل، والتوقف فورا عن تشويه سمعة الصين والتدخل في الشؤون الداخلية للصين من خلال خلق شائعات تحت ذريعة شينجيانغ".