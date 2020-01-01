إصابات خفيفة واحتراق آلية حصاد بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف درعا

جهينة نيوز:

تعرض عدد من العمال لإصابات خفيفة واحترقت آلية حصاد جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين في بلدة أم ولد بريف درعا الشرقي.

و انفجر لغماً أرضياً من مخلفات الإرهابيين في الأراضي الزراعية في محيط بلدة أم ولد شرق مدينة درعا ما أدى إلى إصابة عدد من العمال بإصابات خفيفة واحتراق آلية حصاد أثناء قيامها بعملية الحصاد إضافة إلى اندلاع النيران في المكان واحتراق مساحات من حقل القمح.

و تمت السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى مساحات إضافية.

وعمدت التنظيمات الإرهابية في كل المناطق التي دخلت إليها إلى زرع المفخخات والألغام قبل اندحارها وغالباً ما تنفجر هذه المخلفات بالمدنيين وتتسبب باستشهاد وإصابة العديد منهم ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.