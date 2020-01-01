فرنسا أبلغت الناتو بانسحابها من مهمة المراقبة البحرية في المتوسط

الأربعاء, 1 تموز 2020 الساعة 20:26 | سياسة, عالمي

فرنسا أبلغت الناتو بانسحابها من مهمة المراقبة البحرية في المتوسط

جهينة نيوز:

قال السفير التركي لدى باريس، إسماعيل، حقي موسى، إن فرنسا أبلغت "الناتو" بأنها ستعلق مشاركتها في مهمة المراقبة البحرية في المتوسط.

وأوضح السفير التركي، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن تعليق باريس مشاركتها في المهمة جاء بعد صدور نتائج تحقيق أجراه حلف شمال الأطلسي، في واقعة بين سفن فرنسية وتركية بما لا يدعم مزاعم فرنسا.

وقال موسى في جلسة بمجلس الشيوخ الفرنسي: "يبدو أن خبراء حلف شمال الأطلسي لم يتوصلوا للنتيجة نفسها. تلقيت المعلومة بالأمس، يبدو أن سفينة كوربيت المقاتلة ستنسحب من تدريبات حلف شمال الأطلسي".

وانتقد السفير التركي سياسة فرنسا بشأن ليبيا، واتهمها بـ"الانحياز" وغض الطرف عن انتهاكات حظر تصدير الأسلحة من قبل بعض الأطراف، خلال جلسة لأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي.


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