الإعلان عن 45 منحة و15 مقعداً دراسياً لمرحلة الدراسات العليا في الجامعات المصرية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سورية اليوم عن تقديم 45 منحة و 15 مقعداً دراسياً لمرحلة الدراسات العليا “ماجستير ودكتوراه” في مختلف الاختصاصات المتوافرة في الجامعات المصرية للعام الدراسي 2020-2021.

وأوضحت الوزارة في إعلانها شروط التقدم للمنح والمقاعد الدراسية والوثائق المطلوبة وكيفية توزيع المنح والمقاعد مع التأكيد أن القبول النهائي للطالب مرتبط حصراً بموافقة الجهة المعنية في جمهورية مصر العربية.

ووفق الإعلان يتم ترشيح الطلاب الحاصلين على المعدل الأعلى للمنح والتاليين للمقاعد وفي حال لم يرغب الطلاب الناجحون “الأصلاء والاحتياط” المرشحون بمتابعة إجراءات الاستفادة من المنحة أو المقعد المخصص لهم يحق لهم التقدم بطلب استنكاف خلال المدة التي ستحدد لاحقا في إعلان الناجحين.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تخصيص نسبة 10 بالمئة من المنح الدراسية البالغ عددها 45 منحة والمقاعد الدراسية لأبناء الشهداء وفق المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2013 وأنه في حال لم يتقدم العدد المطلوب تضاف المنح الشاغرة إلى باقي المنح.

وبينت الوزارة أن التزامات الجانب المصري لطلاب المنح فقط تتضمن راتبا شهريا مقداره 125 جنيها مصريا ومنح الطالب المستجد بدلا مرة واحدة عند وصوله “قيمة منحة شهر” ومنحة شهر واحد سنويا لقاء ثمن الكتب الدراسية المقررة وإعفاء من الرسوم الدراسية باستثناء الرسوم مقابل الخدمات والتي تدفع بالجنيه المصري أسوة بالطلاب المصريين وتأمين علاج طبي في حالة المرض المفاجئ في المشافي العامة وكذلك يصرف للطالب الذي أنهى دراسته بنجاح بدل تخرج عند العودة لوطنه يعادل منحة شهر.

ولفتت الوزارة إلى أن تقديم الطلبات يبدأ اعتباراً من يوم الأحد 19-7-2020 ولغاية يوم الاثنين 27-7-2020 مبينة أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال زيارة موقعها الإلكتروني أو مراجعة مديرية العلاقات الثقافية فيها.

وتأتي هذه المنح والمقاعد الدراسية استنادا إلى البرنامج التنفيذي للاتفاق الثقافي الموقع مع جمهورية مصر العربية.