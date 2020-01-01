المؤتمر الصحفي لـ"زين الدين زيدان" قبل المباراة الهامة يوم غد

جهينة نيوز:

تحدث المدرب الفرنسي "زين الدين زيدان" خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه ريال مدريد أمام ضيفه خيتافي غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، مُتجنباً الحديث عن الأزمة التي يمر بها فريق برشلونة مؤخراً.

وقال زيدان حول فريقه: (أنا سعيد وفخور باللاعبين، لأن ما يفعلونه ليس سهلاً، لكن تبقى لدينا ست مباريات نهائية وعلينا أن نقدم كل ما في وسعنا، نحن بخير لكن هذا لا يعني أي شيء).

وحول وجود أربعة مباريات أخيرة في تسعة أيام، أضاف: (لا يمكنني أن أفعل شيئاً أكثر من الاستعداد للمباريات بشكل جيد واستعادة الفريق، هذا ما هو عليه، الآن علينا فقط التفكير في مباراة الغد ونحن جاهزون، وكذلك خيتافي).

وتابع المدرب الفرنسي حديثه حول معاناة "إيدن هازارد" والتدخلات العنيفة التي يتعرض لها في كاحله: (نحن نعلم أنه جيد جداً وكذلك المنافسون، نأمل ألا تكون هناك نية لإيذائه، المنافسون يلعبون بقوة، ولكن يجب أن تكون هادئاً، هازارد واجه صعوبات بسبب قضائه فترة بعيدا عن الملعب وعليك الذهاب معه ببطء، سيكون بخير قريباً).

كما تطرق للحديث عن رحيل الظهير الأيمن المغربي "أشرف حكيمي" إلى نادي إنتر ميلان: (إنه لاعبنا ويمكنه تحديد كل شيء، فهنا يوجد الجانب الاقتصادي وأيضا الرياضي ونحن نعرف تقييم هذين الأمرين، هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن هذا الأمر، على الرغم من أن شيئاً ما قد يحدث قريباً، هناك ناد ولاعب ومدرب، هناك أشياء تُقرر وهذا كل شيء).

وأردف حول شكاوي "خاميس رودريجيز" من لعب القليل من الدقائق وعدم الخروج الصيف الماضي: (لا يزعجني لأنه يقول الحقيقة، نحن نعرف اللاعب من هو، إنه يتدرب جيداً وسنستمر بنفس الطريقة).

وأشاد زيزو بلاعبه البرازيلي "كاسيميرو" قائلاً: (كل اللاعبين مهمون، وكاسيميرو يقدم عمله مذهل ونحن نعرف ما يساهم به من أجلنا، إنه يمنحنا التوازن).

ويسعى ريال مدريد في مباراة الغد إلى تعزيز صدارته لترتيب الليغا، مُستفيداً من تعثر غريمه برشلونة الذي تعادل يوم أمس مع أتليتكو مدريد بهدفين لكل منهما.