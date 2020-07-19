التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من كوبا

جهبنة نيوز:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن 12 منحة دراسية للحصول على درجة الإجازة في الطب البشري من جمهورية كوبا و5 منح دراسية لمرحلة الدراسات العليا “ماجستير ودكتوراه” في الاختصاصات المتوافرة هناك للطلاب السوريين الحاصلين على درجة الإجازة في الطب البشري فقط.

وأوضحت الوزارة في إعلانها الذي تلقت جهينة نيوز نسخة منه شروط التقدم لهذه المنح والوثائق المطلوبة مع التأكيد أن القبول النهائي للطلاب مرتبط حصراً بموافقة الجهة المعنية في جمهورية كوبا.

ووفق الإعلان ستتم معالجة طلبات الراغبين وانتقاء المرشحين حسب المعدل المئوي في الإجازة الجامعية بالنسبة لمرشحي الماجستير وعلى أساس المعدل المئوي في الإجازة الجامعية تضاف له ثلاث درجات بالنسبة للحاصلين على درجة الماجستير والمرشحين للدكتوراه.

ولفتت الوزارة إلى أن المنح تتضمن إعفاء من الرسوم الدراسية وتأمين سكن جامعي وجبات طعام ودورة لغة إسبانية وتأشيرة مجانية مقدمة من السفارة الكوبية بدمشق.

ووفق الإعلان يبدأ تقديم الطلبات إلى مديرية العلاقات الثقافية بالوزارة اعتبارا من يوم الأحد19-7-2020 ولغاية يوم الاثنين 27-7-2020.

ويحق للطلاب المتقدمين إلى هذه المنح استرجاع أوراقهم الثبوتية بعد صدور النتائج في حال لم يرد اسمهم من بين الناجحين الأصلاء والاحتياط.