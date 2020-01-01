فرنسا تُحذر الاحتلال من خطة الضم، وتعِد بالعواقب

جهينة نيوز:

حذّرت وزارة الخارجية الفرنسية كيان الاحتلال الإسرائيلي، من ضم أراضٍ فلسطينية من الضفة الغربية، مُشيرةً إلى أن ذلك لا يمكن أن يمر دون عواقب.

وقال وزير الخارجية الفرنسي "جان أيف لو دريان" خلال تصريح له اليوم الأربعاء، إن ضم إسرائيل لأراض فلسطينية لا يمكن أن يمر دون عواقب، مُضيفاً: (ندرس رداً فرنسياً وتحركاً مع الشركاء الرئيسيين إذا مضت إسرائيل قدماً في عملية الضم).

وأضاف الوزير الفرنسي: (ضم أراض فلسطينية، مهما كانت مساحتها، من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على أُطر حل الصراع).

وتسعى سلطات الاحتلال في الأيام القادمة، لضم أراضي شاسعة من الضفة الغربية إلى سلطة كيان الاحتلال، وذلك تحت ما يُسمى بـ"صفقة القرن".