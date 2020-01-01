"روحاني" و"بوتن" خلال القمة الثلاثية: سنواصل دعمنا لسوريا في ظل استمرا العقوبات الحالية

جهينة نيوز:

عُقدت اليوم الأربعاء القمة الرئاسيّة الثلاثيّة للدول الضامنة لمسار "أستانة"، عبر تقنية الفيديو، والتي تجمع رؤساء كل من روسيا وإيران وتُركيا، حيث أكد فيها المشاركون على ضرورة أن يكون الحل في سوريا عبر الحوار الداخلي دون تدخلات خارجية.

وأكد الرئيس الإيراني "حسن روحاني" خلال المؤتمر، أن السوريون هم من يقررون مستقبل بلدهم من دون أي تدخل خارجي، وأنه لا بديل عن الحل السياسي للازمة السورية، مُشدداً عزم بلاده على مكافحة الإرهاب الداعشي والقاعدي وكل الجماعات الإرهابية في سوريا، مع احترام سيادة سوريا الموحدة والمستقلة.

وقال روحاني إن أميركا تسعى لدعم تنظيم "داعش" الإرهابي ولإيجاد خلل في العلاقة بين الشعب والحكومة في سورية، وقد فرضت حظراً أحادي الجانب على سوريا تحت عنوان قانون "قيصر"، مُضيفاً: (أي قيود تفرض على المساعدات الإنسانية لأهداف سياسية ستخل بمسار الحلّ السياسي، ونحن سنواصل دعمنا للشعب والحكومة الشرعية في سورية أكثر من قبل).

من جهته دعا الرئيس الروسي "فلاديمير بوتن" إلى استمرار وقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد، لافتاً في كلمته خلال المؤتمر إلى أن الجماعات الإرهابية التي لا تزال موجودة في سوريا، هي التي تُهدّد سيادة الحكومة السورية ونظامها.

وأكد بوتن أن العقوبات التي فُرضت على الشعب السوري لن تؤدي سوى إلى المزيد من الضغوط عليه، وأن تلك العقوبات تنتهك القانون الدولي، وأضاف: (علينا إفشال كل المؤامرات التي تهدد الشعب السوري وقوته واقتصاده من خلال جهودنا المشتركة، وأن نعمل من أجل إعادة سيادة الحكومة ‏السورية على كامل أراضيها، كما أننا سنواصل دعم سورية في حربها على الإرهاب).