إيطاليا تضبط أكبر عملية تهريب مواد مُخدرة، من صنع تنظيم "داعش"

جهينة نيوز:

صادرت الشرطة الإيطالية أطناناً من الحبوب المخدرة من تصنيع تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، في عملية هي الأكبر من نوعها عالمياً.

وقالت الشرطة في بيانٍ لها اليوم الأربعاء، إنها صادرت 14 طن من الحبوب المخدرة "الأمفيتامين" المصنعة من قبل داعش في سوريا، مضيفةً أنها تمكنت من مصادرة ما يصل إلى 84 مليون حبة كبتاغون أنتجها التنظيم الإرهابي، مُشيرة إلى أن قيمة المضبوطات تبلغ مليار يورو، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأضاف البيان أن العملية تمت في مرفأ "ساليرنو" في جنوب مدينو نابولي، لافتاً إلى أنها أكبر عملية مصادرة أمفيتامين على المستوى العالمي، حيث كانت كميات الحبوب المخدرة هذه داخل 3 حاويات تحتوي على أسطوانات ورقية للاستخدام الصناعي.

وكشف البيان أيضاً أيضا أن الحبوب المخدرة كانت قادمة من نتظيم داعش في سوريا، وموجهة إلى شركة مقرها في مدينة لوغانو السويسرية.