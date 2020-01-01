"غوغل" تتخذ قراراً حاسماً بشأن مواقع التواصل الاجتماعي

جهينة نيوز:

أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية أن تطبيق "غوغل للصور" قرر أن يوقف النسخ الاحتياطي التلقائي للوسائط من تطبيقات "واتسآب" و"ماسنجر" و"إنستغرام"، وعدد آخر من تطبيقات الوسائط الاجتماعية، مثل "سناب شات" أو "تويتر".

وغير تطبيق غوغل للصور من إعداداته الافتراضية، بحيث لا يمكن النسخ الاحتياطي لأي وسائط من تلك التطبيقات، ولتغيير تلك الإعدادات ينبغي على المستخدم أن يقوم بتغييرها يدويا واختيار التطبيق الذي يرغب في حفظ نسخة احتياطية من الوسائط عليه.

وكان تطبيق غوغل للصور يحتفظ بنسخة احتياطية من جميع الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة على الهاتف الذكي بشكل افتراضي، تضمنت الصور التي تم التقاطها من خلال كاميرا الجهاز بالإضافة إلى تلك التي تم حفظها من الإنترنت والعديد من تطبيقات المراسلة والوسائط الاجتماعية، وكان على المستخدم إيقاف هذه الميزة يدويًا للصور لإيقاف تحميل هذه الملفات تلقائيًا.

وتسببت تلك التقنية بأزمات لعدد من المستخدمين لأنها تتسبب في حفظ صور قد تكون غير محببة لدى المستخدم، واستهلاك سعة تخزين هواتفهم على وسائط غير مرغوب فيها.