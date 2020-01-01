مناقصة لاستيراد 30 مليون ليتر زيت دوار شمس لبيعها في السورية للتجارة

جهينة نيوز:

وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على استيراد 20 مليون عبوة زيت دوار شمس بسعة إجمالية 30 مليون ليتر، لمصلحة المؤسسة السورية للتجارة لطرحها عبر صالاتها ومنافذ بيعها.

وطلبت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من اللجنة، في كتاب اطلعت عليه «الوطن»، السماح للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية بالإعلان عن مناقصة خارجية لاستيراد وتأمين 20 مليون عبوة من زيت دوار الشمس، بقيمة تقديرية 26 مليون يورو.

واشترط الكتاب أن توزع الكمية بين 10 ملايين عبوة من سعة 1 ليتر، و10 ملايين عبوة من سعة 2 ليتر، علماً بأن المادة غير واردة في الدليل التطبيقي الخاص بمنح إجازات الاستيراد، وذلك وفق أنظمة العقود التي تعمل عليها الجهة المتعاقدة.