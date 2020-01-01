المركزي يطلق دليلاً للخدمات التفاعلية على الـ"تيلغرام"

جهينة نيوز:

أطلق مصرف سورية المركزي، اليوم، دليل الخدمات التفاعلي “Bot” على تطبيق “التيلغرام” وذلك في إطار الجهود التي يقوم بها المصرف لتحقيق أهدافه وإيصال أخبار سياسته النقدية وزيادة الشفافية وفق أحدث الأساليب والتقنيات.

ووفق بيان للمركزي، يهدف دليل الخدمات التفاعلي للإجابة التلقائية عن استفسارات المواطنين والمؤسسات المالية والفعاليات الاقتصادية وسيتم تحديث الدليل تلقائياً مع كل مستجد يعنى بالسياسة النقدية.

ويمكن من خلال الدليل الحصول على معلومات حول جميع النشرات التي يصدرها المركزي والروابط الرسمية له على جميع مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة الأسئلة المتكررة التي تهمّ المواطن من شراء وحيازة القطع الأجنبي وتبديل العملات والإشعار المصرفي وغيرها وجميع المعلومات التي تهم أصحاب شركات الدفع الإلكتروني.