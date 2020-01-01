لبنان... إضراب بالمخيمات وقطع طرق في بيروت

جهينة نيوز:

احتجاجاً على قرار الكيان الصهيوني ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن، تشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان، اليوم الأربعاء، إضراباً عاماً تلبيةً لدعوة هيئة العمل الفلسطيني المشترك.

وأفادت التقارير الإخبارية بأنّ الإضراب يتضمن تنظيم عدد من الفعاليات والاعتصامات الجماهيرية الغاضبة، على أن يكون هناك اعتصاماً مركزياً أمام مسجد الفرقان في مخيم برج البراجنة في مدينة بيروت بعد الظهر اليوم.

ودعت هيئة العمل الفلسطيني في لبنان أبناء الشعب الفلسطيني للتعبير عن الغضب الشعبي العارم في مخيمات لبنان، رفضاً واستنكاراً لما سيعلنه الاحتلال الإسرائيلي من ضم للأراضي الفلسطينية إلى كيانه الغاصب ليستكمل حلقة التآمر على قضية فلسطين تنفيذاً لصفقة القرن.

إلى ذلك، يستمر قطع الطرقات في بيروت وبعض المناطق اللبنانية، اليوم الأربعاء، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية الصعبة.

وفي هذا السياق، قطع محتجون طريق قصقص باتجاه شاتيلا في بيروت بمستوعبات النفايات احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية الصعبة وارتفاع سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية، كما قطع محتجون آخرون الطريق عند مستديرة الكولا.

وحضرت دورية من الجيش والقوى الأمنية إلى مستديرة الكولا للتفاهم مع المحتجين وفتح الطرق، فتوافد عدد كبير من المواطنين إلى المنطقة للمشاركة في الاعتصام، وحصلت إشكاليات وتوتر أمني بين المحتجين والمارة، ووصلت قوة كبيرة من الجيش والقوى الأمنية إلى المكان لتهدئة الوضع.