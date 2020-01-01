النقل تلغي الإرساليات الخاصة بمعاملتي المركبات "بيان قيد مركبة ومطابقة وكالة" وتصبح مجانية

جهينة نيوز:

أعلن وزير النقل وبعد انجاز مشروع الأتمتة الإلكترونية الموافقة على إلغاء الإرساليات الخاصة بمعاملتي المركبات ( بيان قيد مركبة - مطابقة وكالة ) وتصبح مجانية.

ويسهم هذا الإجراء في تسهيل خدمات المواطنين المراجعين لمديريات النقل وتبسيط وتخفيف الأعباء في هذه الظروف ، وتخفيضاً لزمن إنجاز المعاملة،حيث أن عدد كبير من الأخوة المواطنين لايتمكن من التسديد عبر الدف الإلكتروني .

كما يمنع مايقوم به بعض معقبي المعاملات ( غير تابعين لمديرية النقل ) باستغلال الدفع عبر تسديد قيمة الإرسالية من حساباتهم الخاصة لدى البنوك لقاء مبالغ مالية .