ليندا بيطار: نسبة الحضور لم تؤثر على السوية الموسيقية

جهينة نيوز:

أضفت المطربة ليندا بيطار طابعها على الأمسية الغنائية التي أحيتها بقيادة المايسترو عدنان فتح الله واستضافها مسرح الأوبرا بدار الأسد للثقافة والفنون.

وأدت بيطار أغان طربية وتراثية وعاطفية وشعبية وأخرى خاصة بها لملحنين سوريين معاصرين، منها “يا شام عاد الصيف” و”بعتلك يا حبيب الروح” و”في شي عم يصير” للسيدة فيروز كما قدمت مقتطفات لأغاني أم كلثوم منها “هذه ليلتي” و”أنت عمري” و”حب إيه” ولنجاة الصغيرة “لا تنتقد” ومجموعة من الأغاني التراثية منها “ع المايا” و”ع الروزانا” و”تحت هودجها” و”بين وبين حبايبي جبال” ومن أغانيها الخاصة “ملبك” و”دخلك يا بياع الورد”.

وقالت بيطار إنه رغم حزنها لعدم تمكن كثير من الجمهور حضور الأمسية نظراً للتقيد بنسبة الحضور 30 بالمئة حرصاً على السلامة الصحية للجميع فإن ذلك لم يؤثر على السوية الموسيقية التي تسعى مع كل أمسية أن تقدمها بصورة أفضل دائماً، منوّهة بأهمية البث المباشر في الوصول إلى أكبر عدد من المحبين لفنّها.