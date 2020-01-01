84.4 مليون برميل نفط صادرات العراق خلال حزيران

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، عن تصديرها 84.4 مليون برميل نفط خلال شهر حزيران المنصرم، ما حقق إيرادات بنحو 2.861 مليار دولار.

وأكّدت الوزارة، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، أن كمية الصادرات من النفط الخام في شهر حزيران بلغت 84.490 مليون برميل، بإيرادات بلغت أكثر من 2.861 مليار دولار.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عاصم جهاد، في بيان صحفي، أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران المنصرم من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت نحو 81 مليون برميل، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فبلغت الكميات المصدرة حوالي 3.482 مليون برميل.

وأضاف: المعدل اليومي الكلي للصادرات قد بلغ 2.816 مليون برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة 2.7 مليون برميل، ومن جيهان كان المعدل اليومي 116 ألف برميل.

وعن متوسط سعر البرميل المصدر، أشار إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 33.864 دولاراً.