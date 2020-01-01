سانا تعلن أسماء المقبولين من فائض الناجحين في مسابقتها من ذوي الشهداء والعاديين

جهينة نيوز:

أعلنت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا اليوم أسماء المقبولين لديها من فائض الناجحين في مسابقتها للتعاقد معهم من الفئتين الأولى والثانية من ذوي الشهداء وغيرهم وفق تسلسل درجات نجاحهم.

وكانت الوكالة أعلنت في تشرين الأول من العام الماضي عن مسابقة لتعيين عدد من المواطنين من الفئتين الأولى والثانية حيث تم التعاقد مع عدد من المقبولين من الناجحين في مسابقتها من ذوي الشهداء وغيرهم بموجب الأعداد التي تم الإعلان عنها أصولا في المسابقة وفق تسلسل درجات نجاحهم.

ويمكن الاطلاع على أسماء المقبولين للتعاقد معهم من فائض الناجحين في المسابقة على موقع الوكالة الالكتروني ويتعين على المقبولين استكمال الأوراق الثبوتية خلال مدة شهر من صدور هذا الإعلان تحت طائلة سقوط الحق بالتعاقد للوظيفة المعلن عنها أصولا.