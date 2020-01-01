ارتفاع ضحايا كورونا إلى 510 آلاف وفاة و10.5 مليون مصاب حول العالم

جهينة نيوز:

يواصل فيروس كورونا تفشيه في مختلف مناطق العالم وحصد مزيد من الأرواح، حيث بلغت حصيلة ضحاياه حتى صباح اليوم الأربعاء 510 آلاف وفاة، ونحو 10.5 مليون مصاب حول العالم.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء، حيث أظهرت آخر أرقام وبيانات جامعة "جونز هوبكنز" ارتفاع حصيلة الوفيات هناك إلى أكثر من 127 ألفا، فيما تجاوز عدد الإصابات 2.6 مليون إصابة حتى الآن.

وفي البرازيل التي تحتل المرتبة الثانية حصد فيروس كورونا أرواح 60 ألف شخص، فيما تم تسجيل أكثر من 1.4 مليون إصابة.

وفي بريطانيا توفي حتى الآن نحو 44 ألف شخصا جراء تفشي الوباء، وتم تسجيل 314 ألف إصابة، تليها إيطاليا التي رغم أنها سجلت تراجعا ملحوظا في عدد الوفيات والإصابات إلا أنها سجلت حتى الآن حوالي 35 ألف حالة وفاة وأكثر من 240 ألف إصابة بالفيروس.

وفي المرتبة الخامسة والسادسة على قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا، نجد فرنسا وإسبانيا حيث سجلت الأولى وفاة نحو 30 ألف شخص وأكثر من 22 ألف إصابة، وسجلت إسبانيا أكثر من 28 ألف وفاة و249 ألف إصابة.

وفي المرتبة السابعة نجد المكسيك حيث توفي نحو 28 ألف شخص جراء تفشي الفيروس وأُصيب أكثر من 226 ألفا آخرين.

ورغم أن روسيا تأتي في المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات بنحو 647 ألف إصابة، إلا أن عدد الوفيات فيها لم تتجاوز 9400 حالة.

المصدر: جامعة جونز هوبكن