ترقب جماهيري لديربي اللاذقية بين تشرين وحطين

جهينة نيوز:

تترقب الجماهير الرياضية ديربي مدينة اللاذقية الذي سيقام بعد غد بين تشرين وحطين في أقوى مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم والتي تشهد لقاءات النواعير مع الفتوة والجيش مع الطليعة والساحل مع الوثبة والكرامة مع الاتحاد والوحدة مع جبلة والجزيرة مع الشرطة.

فعلى ملعب الباسل باللاذقية، يلتقي الجاران تشرين المتصدر بخمسين نقطة مع حطين الثالث بـ 43 نقطة وستكون المباراة قوية وحماسية من الطرفين حيث سيضع تشرين كل ثقله من أجل الفوز لتحقيق حلم جماهيره بنيل اللقب في حين يسعى حطين أيضاً للفوز وعدم التعثر لحساسية اللقاء للاقتراب أكثر على سلم الترتيب.

وتشهد هذه المرحلة منافسة من نوع آخر وهو البقاء في الدوري الممتاز بين النواعير صاحب المركز الحادي عشر بـ 19 نقطة والفتوة صاحب المركز العاشر بعشرين نقطة والتي ستجري في ملعب حماة البلدي.

ويلتقي الطليعة مع الجيش في مباراة لا تخلو من الصعوبة والندية، ويلتقي في ملعب تشرين بدمشق الوحدة مع جبلة في مباراة مهمة جداً لجبلة الذي يكافح للبقاء في الدوري الممتاز.

وفي بقية المباريات، يلتقي الساحل مع الوثبة في ملعب الصالة بطرطوس والكرامة مع الاتحاد في ملعب خالد بن الوليد والجزيرة مع الشرطة في ملعب الفيحاء بدمشق.

وكانت منافسات المرحلة السابقة أسفرت عن تعادل جبلة مع المتصدر تشرين بهدف لهدف وفوز الفتوة على الكرامة بهدف وحيد وحطين على الجيش بهدفين لهدف والوثبة على النواعير 2-صفر والطليعة على الجزيرة 2-1 وتعادل الوحدة مع الاتحاد بهدف لكل منهما فيما سيطر التعادل السلبي على لقاء الشرطة والساحل.

ويتصدر تشرين الفرق برصيد 50 نقطة ثم الوثبة بـ 46 فحطين بـ 43 نقطة والجيش بـ 41 نقطة فالاتحاد بـ 38 نقطة والوحدة بـ 36 نقطة ثم الكرامة والطليعة. ولكل منهما 28 نقطة ثم الشرطة بـ 26 نقطة والفتوة بـ 20 نقطة فالنواعير والساحل ولكل منهما 19 نقطة فجبلة بـ 15 نقطة وأخيراً الجزيرة بـ 7 نقاط.