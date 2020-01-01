لهذه الأسباب.. صلاح معجب بأبو تريكة!

جهينة نيوز:

كشف اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي، عن سرّ علاقته بلاعب منتخب مصر والأهلي السابق محمد أبو تريكة.

وقال صلاح خلال تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس" الرياضية: أبو تريكة أول شخص هنأني بالفوز بالدوري وهنأني بعيد ميلادي ويحرص على حضور مباريات لي كذلك.

وتوّج ليفربول بلقبه التاسع عشر- الأول له من 1990، يوم الخميس الماضي، ليضيفه إلى الألقاب التي توج بها في 2019 وهي دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وأضاف صلاح أنه استفاد كثيراً بعد صعوده للمنتخب الأول من عدد من اللاعبين، على رأسهم محمد أبوتريكة، مشيراً إلى أنّه لعب معه بالمنتخب لعامين أو ثلاثة.

وتابع الفرعون المصري: كنت أسأل أبو تريكة عن الكثير من الأشياء هو ووائل جمعة وحسام غالي وعماد متعب، لم يكن يشغلني إن كانوا يشعرون بالملل من كثرة أسئلتي لكن كنت أريد الاستفادة من خبراتهم فهم توّجوا بأمم إفريقيا 3 مرات وأنا لاعب ناشئ.. أبوتريكة كان دائماً يجاوبني على أسئلتي.

وعن سبب انتقاله إلى ليفربول قال صلاح: كانت هناك مباراة لتشيلسي عندما كنت لاعباً في صفوفه أمام ليفربول على ملعب أنفيلد، وكانت أجواء لا توصف حقيقة، وتمنيت في هذا التوقيت أن ألعب لهذا الجمهور.

وأردف: وبعد ذلك رحلت إلى الدوري الإيطالي وتحديداً لفريق فيرونتينا ومنه إلى روما، وحين تلقيت عرضاً للانتقال إلى ليفربول لم أتردد لحظة واحدة بسبب جماهير ليفربول العظيمة.