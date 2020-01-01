وزير خارجية الاحتلال يرجح عدم الضم اليوم وجونسون يناشد بالتراجع

جهينة نيوز:

أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، غابي أشكنازي، عن أنه لا يتوقع اتخاذ أي خطوات اليوم الأربعاء للبدء بفرض تل أبيب سيادتها على أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال أشكنازي، اليوم، في حديث لـ"إذاعة الجيش" الصهيونية، رداً على سؤال عما إذا كانت حكومة "إسرائيل" ستشرع في تطبيق إجراءات الضم اليوم، في الموعد المطروح سابقاً من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: يبدو لي أن هذا الأمر ليس مرجحاً.. لا أتوقع أن تأتي اليوم أي خطوات بشأن الضم، واصفاً الضم المتوقع بأنه عملية طويلة يجب تنفيذها عبر الحوار ومن دون الإضرار بالاستقرار، مضيفاً: يدرك رئيس الوزراء أن ذلك يجب أن يكون عملية منظمة، ولن يمضي قدماً فيه من دون الوقوف على آخر المستجدات من قبل المسؤولين الدفاعيين.

إلى ذلك، ناشد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون "إسرائيل"، متوجهاً لها بصفة صديق بعدم ضم مستوطنات الضفة الغربية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه لا ينبغي لـ"إسرائيل" أن تضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، محذّراً من أن لندن لن تعترف بأي تغييرات في خطوط 1967 باستثناء المتفق عليها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف جونسون: الضم سيشكل انتهاكاً للقانون الدولي... وسيكون أيضاً هدية لأولئك الذين يريدون إدامة القصص القديمة عن "إسرائيل".

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أنّ الضم سيهدد التقدم، الذي أحرزته "إسرائيل" في تحسين العلاقات مع العالمين العربي والإسلامي.