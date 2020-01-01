النسيجية ترفع أسعار الغزول ما بين ٥٠٠ إلى ٧٠٠ ليرة على الكيلو

جهينة نيوز:

أصدرت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية قرارا يقضي بزيادة أسعار الغزول ما بين ٥٠٠ إلى ٧٠٠ ليرة على الكيلو على اختلاف أنواع النمر .

وأوضح مدير عام المؤسسة الدكتور نضال عبد الفتاح أن قرار مجلس الوزراء ينص على تسعير الغزول أقل من الأسعار المستوردة واصلة المرافئ السورية مضاف إليه رسوم الجمارك، منوهاً إلى الهوة في التسعيرة القديمة بين أسعار الغزول المستوردة والمنتجة محليا، وأنه ومنعا للاحتكار قامت المؤسسة وبشكل أولي وبتوجيهات الوزارة بحصر البيع للصناعيين المرخصين وأصحاب المنشآت العاملة فعليا بالتنسيق مع مديريات وغرف الصناعة وذلك بناء على طلب الصناعيين أنفسهم، مبينا أن القرار الجديد أكد على إبقاء الأسعار الجديدة أقل من أسعار الغزول الواردة، علما أن أسعار الغزول عالميا في تقلب مستمر وهي ترتبط بالقطن المحلوج.

وأكدت الوزارة على لسان مدير مكتب الوزير علي يوسف ونقلا عن جريدة الثورة أن الأسعار المعتمدة حاليا هي أقل من السعر الرائج في السوق المحلي وان ذلك يساهم في تخفيف المضاربة والاحتكار ويضمن وصول المنتج إلى شريحة واسعة من المنتجين و وتنتهي بالمنتج النهائي وهو الألبسة والذي يحقق قيمة مضافة أكبر من ٣٥٠ %، مبيناً أن القرار المتخذ برفع أسعار الغزول هو نتيجة حتمية وإسهاماً في عدم استنزاف السيولة النقدية لدى الشركات.

وأكد أن المؤسسة على استعداد لدراسة أي حسم تصديري لمن يتقدم بوثائق شحن حقيقية للتصدير كدعم تصديري بالإضافة لدعم هيئة تنمية ودعم الصادرات