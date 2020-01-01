روحاني يدعو الاجهزة المعنية للتحقيق بدقة في حادث حريق المركز الطبي

جهينة نيوز:

اوعز رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني الى الاجهزة المعنية للتحقيق بدقة في حادث الانفجار والحريق الذي شب في المركز الطبي "سينا اطهر" في شمال طهران مساء امس الثلاثاء وادى الى مصرع واصابة العديد من الافراد.

واعرب الرئيس روحاني في بيان اصدره اليوم الاربعاء بهذا الصدد عن الحزن العميق لحادث الانفجار والحريق المر والمؤلم في المركز الطبي "سينا اطهر" بطهران والذي ادى الى مصرع واصابة العديد من المرضى المراجعين والطاقم الطبي في هذا المركز.

واوعز رئيس الجمهورية الى الاجهزة المعنية للتحقيق بدقة لمعرفة السبب في وقوع الحادث، واكد ضرورة بذل اهتمام خاص بالجرحى والاسر المفجوعة ومواساتهم، داعيا الى اتخاذ التدابير اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث المحزنة.

وعبّر عن مواساته وتعاطفه مع الاسر المفجوعة متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

يذكر ان حادث الانفجار والحريق الذي شب في المركز الطبي "سينا اطهر" شمال طهران مساء الثلاثاء ادى الى مصرع 19 شخصا واصابة 14 اخرين.